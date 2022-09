MLB: Conoce el Power Rankings para ganar la Serie Mundial

Los Yankees han dado un giro en la recta final después de algunos obstáculos, pero no son los únicos que se están encendiendo justo a tiempo para la postemporada.

Aquí, la penúltima edición de los Power Rankings de la campaña regular del 2022:

Los Mejores 5 del Power Rankings:

1) Dodgers (106-47)

Los Dodgers de Los Angeles aseguraron el puesto Nro. 1 de la Liga Nacional y la ventaja como local hasta la SCLN con su victoria sobre Cardenales. Aparte de tener la mejor ofensiva en las Mayores, el cuerpo monticular del club de Los Ángeles cuenta con la mejor efectividad en las Grandes Ligas y podría contar con más ayuda pronto. Los Dodgers tienen las esperanzas de que Tony Gonsolin y David Price se puedan reintegrar antes de la postemporada. Además, Clayton Kershaw ha demostrado que ha recuperado su nivel de costumbre tras su regreso de la lista de lesionados, registrando foja de 3-0 con promedio de carreras limpias de 1.80 en siete aperturas en el mes de septiembre. Un punto que podría alarmar a Los Ángeles sería el puesto de cerrador, después de que Craig Kimbrel fuera sacado de dicho rol este fin de semana.

2) Astros (101-53)

La escuadra de los Astros de Houston está cerca de amarrar la posición Nro. 1 de la Liga Americana -- y no han dado señales de que piensan aflojar. Llevan marca de 12-3 en sus últimos 15 partidos y no han perdido ninguna de sus últimas ocho series. Después del día libre el lunes, los Astros regresarán a casa para cerrar la campaña con una estadía de ocho encuentros y luego podrán esperar para ser anfitriones en el Juego 1 y 2 de la SDLA. En otras palabras, Houston no disputará partido alguno fuera del Minute Maid Park hasta el 15 de octubre.

3) Mets (97-57)

¿Recuerdan cuando los Mets cayeron barridos en casa a manos de los Cachorros hace unas semanas? Bueno, en vez de entrar en pánico, el equipo de Nueva York consiguió victorias en ocho de sus siguientes 10 compromisos desde entonces para llegar a la última semana completa de la campaña regular en la cima del Este de la Nacional con una ventaja de 1.5 juego. Pete Alonso continuó su impresionante campaña durante la paliza por 13-4 sobre los Atléticos, bateando de 5-4 con cinco remolcadas para encabezar el Viejo Circuito con 128 remolcadas, que ahora son un récord de la franquicia.

4) Bravos (95-58)

Pese a caer en los primeros dos encuentros en Filadelfia, los campeones se recuperaron para dividir la serie tras reaccionar por segundo día consecutivo. Atlanta tiene par de lesiones claves que llaman la atención en lo que queda de la temporada, aunque el venezolano Ronald Acuña Jr. aparentemente borró un poco las inquietudes que surgieron por la dolencia en la espalda al entrar como emergente el domingo y pegar un hit clave tras perderse los tres choques anteriores. La otra estrella de los Bravos a la que debemos seguir de cerca es el abridor Spencer Strider, quien fue inhabilitado después de sentir molestias en el oblicuo izquierdo. Su ausencia definitivamente sería un golpe en cuanto a las posibilidades de Atlanta de conquistar el título del Este de la Nacional, pero hay esperanzas de que el novato esté listo para la postemporada.

5) Yankees (94-58)

Aaron Judge siguió a la espera contra los Medias Rojas durante el fin de semana en el camino hacia su jonrón número 61, pero eso no puede opacar el hecho de que los Bombarderos han vuelto a marchar a todo motor. Han ganado siete partidos seguidos, incluyendo una barrida de 4 propinada a los Medias Rojas de Boston, mejorando a dos su número mágico para amarrar el Este de la Americana. Eso significa que la escuadra del Bronx podría conquistar la división tan pronto como el lunes, cuando inicien una serie de tres juegos en Toronto. Es posible que el bambinazo número 61 de Judge llegue en la misma jornada en que Nueva York conquiste apenas su segunda corona del Este de la Liga Americana en las últimas 10 temporadas.

