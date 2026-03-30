MLB: Ranger Suárez se estrenará con los Medias Rojas de Boston

Los fanáticos de los Medias Rojas de Boston de la MLB tendrán su primer vistazo a su nuevo brazo de US$130 millones de dólares del equipo el lunes, cuando Ranger Suárez se subirá al montículo contra los Astros en el Daikin Park de Houston (7:10 pm).

Boston firmó al zurdo a un contrato de cinco años en enero, agregando a otro lanzador con calibre del Juego de Estrellas a su rotación después de haber adquirido anteriormente a Sonny Gray en noviembre.

Gray hizo su debut con los Medias Rojas el sábado contra los Rojos en Cincinnati, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) en cuatro entradas en un juego que Boston perdió por 6-5 en 11 entradas.

Ahora le toca a Suárez. Antes de unirse a los Medias Rojas, el jugador de 30 años había pasado toda su carrera con los Filis, lanzando en partes de ocho temporadas con el club, las últimas cuatro como abridor a tiempo completo.

Otra figura en la rotación de Boston - MLB

De cara a la temporada baja, el jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, dejó en claro que una de las prioridades de Boston era añadir a un abridor que el equipo pudiera colocar detrás del as Garrett Crochet en una posible serie de playoffs. Si las cosas van según lo previsto, Suárez podría ser esa figura.

Suárez tuvo efectividad de 3.59 y EFE+ de 117 en 104 aperturas del 2022 al 2025, y fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas en el 2024. También promedio de carreras limpias de 1.48 de por vida en 42.2 entradas en postemporada.

Pero octubre está lejos. Por ahora, Suárez buscará causar una buena primera impresión con su nuevo equipo y ayudar a Boston a evitar un inicio de 1-3 en la campaña del 2026.

FUENTE: MLB