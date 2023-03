MLB: El prospecto Anthony Volpe busca hacerse con el campocorto de los Yankees

Anthony Volpe ha seguido impresionando en su batalla de primavera para ser el campocorto del Día Inaugural de la MLB con los Yankees de New York.

"Solo un montón de diversión al ser mi primer campamento y estar con el resto del equipo y el resto del cuerpo técnico. Ha sido genial", destacó el prospecto Volpe.

https://twitter.com/Yankees/status/1639321721789358081 Volpe goes yard pic.twitter.com/miuZHPqF2C — New York Yankees (@Yankees) March 24, 2023

Una gran fanático

"Realmente nunca he tenido elección. Era una especie de todo o nada desde que tengo memoria. Pero mis padres y abuelos y toda mi familia son grandes fanáticos de los Yankees. Y definitivamente tuve suerte de crecer y poder ir a un par de juegos y realmente no tener otra opción, pero luego me enamoré del equipo".

No sabemos cómo será la próxima semana más o menos. Pero eventualmente estarás en el Yankee Stadium haciendo tu debut en las Grandes Ligas, con los dedos cruzados. ¿Cómo crees que se sentirá? ¿Qué crees que significará para ti y para tu familia?

"Sí, no sé si necesariamente puedo ponerlo en palabras. Ni siquiera sé si realmente lo he pensado, per se. Pero quiero decir, eso es lo que lo hará todo mejor. Intentaré asimilarlo todo y estar en el momento y absorberlo todo", finalizó Anthony Volpe de 21 años de edad.