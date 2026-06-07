MLB MLB -  7 de junio de 2026 - 15:59

MLB: José Caballero aportó en triunfo de los Yankees sobre Boston

El santeño José Caballero aportó en la victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Medias Rojas de Bton en la MLB. os

MLB: José Caballero aportó en triiunfo de los Yankees sobre Boston

MLB: José Caballero aportó en triiunfo de los Yankees sobre Boston

FOTO: MLB

El pelotero santeño José Caballero aportó en la victoria de los Yankees de Nueva York 6-1 sobre los Medias Rojas de Boston en la jornada dominical de las Grandes Ligas (MLB).

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"Chema" terminó el compromiso bateando de 4-1 con 1 doblete, 1 carrera anotada y 1 ponche en el Yankee Stadium.

Los "Bombarderos" del Bronx ahora quedan con marca de 38-26, manteniéndose en la segunda posición de la división Este de la Liga Americana, donde tienen una fuerte disputa por el liderato con los Tampa Bay Rays (37-25).

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El canalero de 29 años está bateando .257 producto de 45 hits en 175 turnos al bate, 5 cuadrangulares, 9 dobles, 16 empujadas, 23 anotadas, 15 bases robadas, 10 bases por bolas y 35 ponches.

Los dirigidos por Aaron Boone volverán a jugar este lunes desde las 5:40 p.m. ante los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field.

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