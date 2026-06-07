MLB: José Caballero aportó en triunfo de los Yankees sobre Boston

MLB: José Caballero aportó en triiunfo de los Yankees sobre Boston

El pelotero santeño José Caballero aportó en la victoria de los Yankees de Nueva York 6-1 sobre los Medias Rojas de Boston en la jornada dominical de las Grandes Ligas ( MLB) .

¡LE GANAN A SUS ETERNOS RIVALES! Los Yankees de New York superaron 6-1 a los Medias Rojas de Boston. José Caballero se fue de 4-1 con una anotada jugando en el RF. #MLBRPC pic.twitter.com/6TzTw8dd3s

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"Chema" terminó el compromiso bateando de 4-1 con 1 doblete, 1 carrera anotada y 1 ponche en el Yankee Stadium.

Los "Bombarderos" del Bronx ahora quedan con marca de 38-26, manteniéndose en la segunda posición de la división Este de la Liga Americana, donde tienen una fuerte disputa por el liderato con los Tampa Bay Rays (37-25).

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El canalero de 29 años está bateando .257 producto de 45 hits en 175 turnos al bate, 5 cuadrangulares, 9 dobles, 16 empujadas, 23 anotadas, 15 bases robadas, 10 bases por bolas y 35 ponches.

Los dirigidos por Aaron Boone volverán a jugar este lunes desde las 5:40 p.m. ante los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field.