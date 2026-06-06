MLB: Iván Herrera fue portero antes de llegar a las Grandes Ligas

Iván Herrera compartió con jugadores y cuerpo técnico de la Selección de Panamá que se encuentra en St. Louis para el compromiso de hoy ante Bosnia y Herzegovina, último amistoso previo al Mundial 2026.

"Un momento muy especial para mí, siempre he apoyado a la Selección yo veo casi todos los juegos y la verdad muy contento de poder estar allí con ellos", expresó el jugador de los Cardenales de San Luis.

"Era portero", confesó Herrera. "Era un pasatiempo, mis primos jugaban y me gustaba pasar tiempo con ellos; jugué par de ligas con la escuela, pero nada serio. Me doble el tobillo jugando fútbol, primera lesión que tuve y mi mamá que hasta allí llegaste jugando fútbol, dedícate al béisbol".

Sobre el momento que tuvo con la Selección de Panamá señaló: "Bien emocionado, yo apoyo mucho a la selección, panameño de corazón, compartir con Godoy, Carrasquilla, jugadores que tienen mucha experiencia a nivel internacional, la verdad muy contento por eso y siempre deseando lo mejor para cada uno de ellos".