MLB MLB -  25 de abril de 2026 - 17:06

MLB: Iván Herrera entra en ritmo con enorme jonrón vs Marineros

El receptor panameño Iván Herrera sonó enorme cuadrangular con los Cardenales de San Luis en la MLB.

MLB: Iván Herrera entra en ritmo con enorme jonrón vs Marineros

MLB: Iván Herrera entra en ritmo con enorme jonrón vs Marineros

Foto: MLB

Iván Herrera, receptor panameño de los Cardenales de San Luis de la MLB, conectó su cuarto jonrón de la temporada 2026 en la derrota 11-9 ante los Marineros de Seattle en el Busch Stadium.

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El cuadrangular del canalero llegó en la baja del primer episodio para poner la pizarra 2-2 frente a un Sinker lanzado por Bryan Woo a 94 mph.

El contacto por toda la patrulla izquierda viajó 429 pies y tuvo una velocidad de salida de 108.5 mph.

Números de Iván Herrera en la temporada 2026 de la MLB

El pelotero de 25 años batea para .237 producto de 22 hits en 93 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 4 dobles, 11 carreras anotadas, 13 empujadas, 18 bases por bolas y 17 ponches.

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