MLB: José Caballero estuvo en el RF en derrota de los Yankees

El Grandes Ligas (MLB) panameño José Caballero fue titular por primera vez en la patrulla derecha en la actual temporada 2026, durante la derrota de los Yankees de Nueva York 9-4 ante los Guardianes de Cleveland en el Yankee Stadium.
"Chema" se fue en blanco en 3 turnos con 1 base por bolas, 1 carrera anotada y 1 ponche.
Con esta derrota, los "Bombarderos" se encuentran en la segunda posición de la división Este de la Liga Americana con récord de 36-24.
Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB
El canalero de 29 años está bateando .258 producto de 42 hits en 163 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 15 empujadas, 21 anotadas, 15 bases robadas, 10 bases por bolas y 33 ponches.