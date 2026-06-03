MLB MLB -  3 de junio de 2026 - 08:04

MLB: José Caballero estuvo en el RF en derrota de los Yankees

El santeño José Caballero fue titular en la patrulla derecha durante la derrota de los Yankees ante los Guardianes en la MLB.

MLB: José Caballero estuvo en el RF en derrota de los Yankees

MLB: José Caballero estuvo en el RF en derrota de los Yankees

FOTO: MLB

El Grandes Ligas (MLB) panameño José Caballero fue titular por primera vez en la patrulla derecha en la actual temporada 2026, durante la derrota de los Yankees de Nueva York 9-4 ante los Guardianes de Cleveland en el Yankee Stadium.

Ante la ausencia de Aaron Judge en el lineup por una molestia en el hombro derecho y el área superior de las costillas durante la reciente serie de los Yankees en Sacramento, el timonel Aaron Boone decidió colocar al santeño en el jardín derecho y a Anthony Volpe en el campocorto.

"Chema" se fue en blanco en 3 turnos con 1 base por bolas, 1 carrera anotada y 1 ponche.

Con esta derrota, los "Bombarderos" se encuentran en la segunda posición de la división Este de la Liga Americana con récord de 36-24.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El canalero de 29 años está bateando .258 producto de 42 hits en 163 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 15 empujadas, 21 anotadas, 15 bases robadas, 10 bases por bolas y 33 ponches.

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