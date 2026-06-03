MLB: José Caballero estuvo en el RF en derrota de los Yankees

El Grandes Ligas ( MLB ) panameño José Caballero fue titular por primera vez en la patrulla derecha en la actual temporada 2026, durante la derrota de los Yankees de Nueva York 9-4 ante los Guardianes de Cleveland en el Yankee Stadium.

Ante la ausencia de Aaron Judge en el lineup por una molestia en el hombro derecho y el área superior de las costillas durante la reciente serie de los Yankees en Sacramento, el timonel Aaron Boone decidió colocar al santeño en el jardín derecho y a Anthony Volpe en el campocorto.

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"Chema" se fue en blanco en 3 turnos con 1 base por bolas, 1 carrera anotada y 1 ponche.

Con esta derrota, los "Bombarderos" se encuentran en la segunda posición de la división Este de la Liga Americana con récord de 36-24.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El canalero de 29 años está bateando .258 producto de 42 hits en 163 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 15 empujadas, 21 anotadas, 15 bases robadas, 10 bases por bolas y 33 ponches.