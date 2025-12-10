MLB: Kyle Schwarber firmó extensión millonaria con los Phillies

Los Phillies de Philadelphia volvieron a firmar a Kyle Schwarber con un contrato de cinco años, anunció el club el martes por la noche. El contrato tiene un valor de $150 millones, según fuentes le dijeron a MLB .com. Es el resultado que todos esperaban, independientemente del número de equipos interesados en firmar al bateador designado de poder.

El cañonero de 32 años tuvo un increíble año de contrato en el 2025, liderando la Liga Nacional con 56 jonrones y MLB con 132 carreras impulsadas, mientras se ubicaba quinto entre los jugadores calificados con un OPS de .928.

Después de la temporada, los Filis le extendieron una oferta calificada a Schwarber, la cual rechazó. La oferta calificada, que le habría pagado US$22.025 millones para el 2026, lo ataba a compensación del Draft amateur; Filadelfia habría recibido una selección del Draft amateur del 2026 después de la cuarta ronda si firmaba con otro club.

Su espectacular temporada 2025, que incluyó el 21er juego de cuatro jonrones en la historia de MLB el 28 de agosto, culminó un contrato de cuatro años y US$79 millones de Schwarber con los Filis por todo lo alto.

Kyle Schwarber, una pieza importante en los Phillies - MLB

La firma fue un éxito rotundo para Filadelfia, con el toletero demostrando ser la pieza que faltaba para una franquicia que había pasado 10 temporadas sin clasificar a los playoffs antes de su llegada.

Los Filis terminaron su sequía de postemporada en la primera campaña de Schwarber con el club y llegaron hasta la Serie Mundial, donde perdieron ante los Astros, y luego clasificaron a los playoffs en cada uno de los siguientes tres años también.

Durante su contrato de cuatro años, Schwarber se ubicó entre la élite de MLB en jonrones (187, empatado en el segundo lugar), bases por bolas (426, tercero), impulsadas (434, cuarto) y carreras anotadas (429, quinto). También añadió 14 cuadrangulares en postemporada en ese lapso.