MLB: Medias Rojas de Boston despiden a su mánager y parte del cuerpo técnico

Los Medias Rojas de Boston han rescindido los contratos del manager Alex Cora , el coach de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el entrenador asistente de bateo Dillon Lawson y el entrenador de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin, según anunció la franquicia de la MLB .

El entrenador de planificación de juego y prevención de carreras, Jason Varitek, ha sido reasignado a un nuevo puesto dentro de la organización. Los detalles de su reasignación se anunciarán más adelante.

Chad Tracy será el manager interino de los Medias Rojas. Tracy, de 40 años, ha sido manager del equipo de Triple-A Worcester desde 2022.

Emotivo mensaje para Alex Cora - MLB

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud”, dijo el propietario principal de los Medias Rojas, John Henry. “Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del campo de muchas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Medias Rojas desde el día que llegó".

Aunque los Medias Rojas rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una aplastante victoria de 17-1 contra los Orioles el sábado, se encuentran en el penúltimo lugar de la Liga Americana con un récord general de 10-17.

FUENTE: MLB