Modric dice adiós a la temporada con el Milán por una lesión en el pómulo

E l jugador del AC Milán Luka Modric , deberá decir adiós a la temporada luego de haberse fracturado doblemente el pómulo izquierdo en el partido en donde su equipo se enfrentaba a la Juventus por la Serie A.

El mediocentro le tocó abandonar el terreno de juego tas haber recibido un golpe del italiano Manuel Locatelli al minuto 80 de partido que finalizó en empate.

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El veterano de 40 años salió en los tramos finales del partido entre AC Milan frente a Juventus el fin de semana con una compresa de hielo en su rostro, el parte medico indicó que estaría aproximadamente un mes de baja con su club lo que lo obliga a decir adiós a la temporada.

No obstante, el jugador estaría disponible para iniciar el torneo de selecciones más importante con Croacia en junio y julio.

Cabe recordar que el croata será rival directo de la Selección de Panamá en la fase de grupos.