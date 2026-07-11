NBA NBA -  11 de julio de 2026 - 08:57

NBA: Victor Wembanyama renueva con los Spurs

El jugador francés Victor Wembanyama renueva con los San Antonio Spurs de la NBA por 5 años y 252 millones.

NBA: Victor Wembanyama renueva con los Spurs

NBA: Victor Wembanyama renueva con los Spurs

FOTO: SPURS

Victor Wembanyama, estrella francesa de la NBA renovó este viernes su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años y 252 millones de dólares, según la cadena ESPN.

Renovación de Victor Wembanyama

Wembanyama, primera elección absoluta en el draft de 2023, tendrá una opción de jugador en la quinta temporada, según la fuente citada.

El pívot francés tenía acceso a un contrato de hasta 303 millones de dólares, pero optó por el de 252 para garantizar a su franquicia mayor libertad a la hora de armar a un equipo competitivo y capaz de luchar por el anillo.

Wembanyama lideró a los Spurs hasta las últimas Finales de la NBA, perdidas 4-1 contra los New York, Knicks, que conquistaron su primer anillo en 53 años.

El francés promedió 25 puntos y 11.5 rebotes por partido en la última temporada en San Antonio.

FUENTE: EFE

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