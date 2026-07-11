NBA: Victor Wembanyama renueva con los Spurs

Victor Wembanyama, estrella francesa de la NBA renovó este viernes su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años y 252 millones de dólares, según la cadena ESPN.
El pívot francés tenía acceso a un contrato de hasta 303 millones de dólares, pero optó por el de 252 para garantizar a su franquicia mayor libertad a la hora de armar a un equipo competitivo y capaz de luchar por el anillo.
Wembanyama lideró a los Spurs hasta las últimas Finales de la NBA, perdidas 4-1 contra los New York, Knicks, que conquistaron su primer anillo en 53 años.
El francés promedió 25 puntos y 11.5 rebotes por partido en la última temporada en San Antonio.
FUENTE: EFE