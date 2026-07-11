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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  11 de julio de 2026 - 08:46

Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 11 de julio

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este sábado 11 de julio en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 11 de julio

Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 11 de julio

Este sábado 11 de julio continúan las acciones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con dos emocionantes duelos de Cuartos de Final, estos con Miami y Kansas City como escenarios.

Tres europeos y un sudamericanos se disputarán los 2 últimos boletos a las semifinales, después de que Francia y España ya se han clasificado, en el que será un gran duelo en busca del partido definitivo.

Partidos para hoy 11 de julio en el Mundial 2026

Noruega vs Inglaterra desde Miami a las 4:00 P.M. Partido en vivo por RPC, con pitazo inicial, con todos los detalles previos desde las 3:00 P.M.

Argentina vs Suiza a las 8:00 P.M. desde Kansas City, de igual manera partido en vivo por RPC, ahora desde las 7:00 P.M. con el pitazo inicial, previa y todos los detalles.

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