Mundial 2026: Brasil recupera la confianza con goleada ante Haití

La selección de Brasil goleó este viernes 3-0 a Haití , con un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinícius Júnior, el mejor de la Canarinha en Filadelfia, en la segunda jornada del grupo C de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con este resultado, Brasil se pone líder del Grupo C con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, mientras que Escocia es tercera con tres y cierra Haití con dos derrotas.

¡VICTORIA DEL LA CANARINHA! Con doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinicius Jr., Brasil le ganó 3-0 a Haití #FutbolRPC @CopaAmerica pic.twitter.com/yYx1O1WDy7

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Los haitianos, conscientes de que su aventura en el Mundial tiene fecha de salida, buscaron sin descanso un gol que a su hinchada le hubiese sabido a victoria.

Pese al buen sabor del triunfo, el partido en Filadelfia deja una mala noticia para Brasil: la lesión de Raphinha, que abandonó el campo de juego en el primer tiempo tras resentirse del muslo derecho.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Brasil en el Mundial 2026?

En la última jornada, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se medirá a Escocia, el miércoles 24 de junio en Miami.

FUENTE: EFE