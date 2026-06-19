Mundial 2026: Brasil recupera la confianza con goleada ante Haití

La selección de Brasil goleó este viernes 3-0 a Haití, con un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinícius Júnior, el mejor de la Canarinha en Filadelfia, en la segunda jornada del grupo C de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Los haitianos, conscientes de que su aventura en el Mundial tiene fecha de salida, buscaron sin descanso un gol que a su hinchada le hubiese sabido a victoria.
Pese al buen sabor del triunfo, el partido en Filadelfia deja una mala noticia para Brasil: la lesión de Raphinha, que abandonó el campo de juego en el primer tiempo tras resentirse del muslo derecho.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Brasil en el Mundial 2026?
En la última jornada, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se medirá a Escocia, el miércoles 24 de junio en Miami.
FUENTE: EFE