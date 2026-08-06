Gavi cumplió el reto de teñirse el cabello de rosa por ganar el Mundial 2026

El centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha cumplido la promesa de teñirse de rosa si ganaba el Mundial 2026 con España y ha adelantado seis días su vuelta al trabajo con el Barcelona, que este jueves se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de dos jornadas de descanso.
Gavi fue la principal novedad en el regreso del Barcelona a las instalaciones de Sant Joan Despí, tras una semana de estadía en Inglaterra (del 27 de julio al 3 de agosto) y dos días de descanso.
Gavi sorprende a todos con cambio de look
El entrenador Hansi Flick ha contado con todos los jugadores disponibles del primer equipo, acompañados por 17 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil: Tommy Marqués, Gistau, Shane Kluivert, Alex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Diarra.
Asimismo, el joven extremo belga Jesse Bisiwu, que ya se incorporó a la dinámica azulgrana en Inglaterra y este martes fue oficialmente presentado como nuevo jugador del Barça, se ejercitó por primera vez en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
El conjunto catalán volverá a entrenar este jueves por la tarde para completar la doble sesión del día con la vista puesta en el triangular del sábado en Udine (Italia) frente al Nottingham Forest inglés y el Udinese