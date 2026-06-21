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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  21 de junio de 2026 - 19:18

Mundial 2026: Cabo Verde vuelve a sorprender al mundo empatando con Uruguay

La selección de Cabo Verde le plantó cara a Uruguay y le sacó un empate 2-2 al término del partido por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Mundial 2026: Cabo Verde vuelve a sorprender al mundo empatando con Uruguay

Mundial 2026: Cabo Verde vuelve a sorprender al mundo empatando con Uruguay

FOTO / EFE

La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay y le sacó un empate 2-2 al término del partido por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 que se jugó en Miami.

Los caboverdianos se fueron en ventaja en el minuto 21 gracias a un gol de Kevin Pina, el primero de ese equipo africano en mundiales.

Pero la Celeste le dio vuelta al marcador con tantos de Maximiliano Araújo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el sexto minuto añadido al primer tiempo.

No obstante, el equipo dirigido por Pedro Leitao Brito 'Bubista' volvió a sacudir las redes uruguayas con una diana de Hélio Varela en el 61.

Duro compromiso para Uruguay

En el cierre del Mundial, Uruguay tendrá que verse las caras ante España que viene de golear a Arabia Saudita y que con 4 puntos comanda el grupo.

FUENTE: EFE

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