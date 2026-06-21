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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  21 de junio de 2026 - 17:46

Mundial 2026: "Nos están faltando son goles", Thibaut Courtois

El portero belga Thibaut Courtois indicó este domingo que a su equipo le están faltando goles en el Grupo G del Mundial 2026 para ofrecer su mejor versión.

Mundial 2026: Nos están faltando son goles

Mundial 2026: "Nos están faltando son goles", Thibaut Courtois

FOTO / EFE

El portero belga Thibaut Courtois indicó este domingo que a su equipo le están faltando goles en el Grupo G del Mundial 2026 para ofrecer su mejor versión, y agregó que de ellos depende ganar ante Nueza Zelanda para avanzar a los dieciseisavos de final, tras el empate 0-0 de hoy con Irán.

"Al final lo que nos están faltando son goles. Tanto en el partido de Egipto como el de hoy tuvimos muchas ocasiones pero no logramos meter gol y eso es lo que cambia los partidos", indicó el belga en la zona mixta posterior al partido ante Irán.

El gol "es lo que tenemos que encontrar contra Nueva Zelanda", aunque reconoció que no es fácil jugar contra bloques bajos.

"Hoy en día los equipos juegan tan defensivos o encuentras un golazo o un poco de magia, y ahí se te abre el partido", argumentó.

Si bien conocen a jugadores como Chris Wood, de Nueva Zelanda, que no lo pondrán fácil, Bélgica debe "encontrar esos huecos para 100 % ganar ese partido", sentenció.

FUENTE: EFE

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