Mundial 2026: "Nos están faltando son goles", Thibaut Courtois

El portero belga Thibaut Courtois indicó este domingo que a su equipo le están faltando goles en el Grupo G del Mundial 2026 para ofrecer su mejor versión, y agregó que de ellos depende ganar ante Nueza Zelanda para avanzar a los dieciseisavos de final, tras el empate 0-0 de hoy con Irán.
El gol "es lo que tenemos que encontrar contra Nueva Zelanda", aunque reconoció que no es fácil jugar contra bloques bajos.
"Hoy en día los equipos juegan tan defensivos o encuentras un golazo o un poco de magia, y ahí se te abre el partido", argumentó.
Si bien conocen a jugadores como Chris Wood, de Nueva Zelanda, que no lo pondrán fácil, Bélgica debe "encontrar esos huecos para 100 % ganar ese partido", sentenció.
FUENTE: EFE