MLB: Iván Herrera conecta enorme cuadrangular ante Kansas City Royals.

El pelotero panameño Iván Herrera despachó un enorme cuadrangular esta tarde con los Cardenales de San Luis, en el juego 3 de la serie ante Kansas City Royals en la MLB.
Iván hizo sonar su madero en la parte alta de la quinta entrada. Con Nathan Church y JJ Wetherholt a bordo, castigó una recta de 96 mph con un batazo que registró 100.8 mph de velocidad de salida y alcanzó los 414 pies.
Números de Iván Herrera en la MLB
El panameño batea para .265 con 73 imparables, 10 cuadrangulares y 53 carreras anotadas. Su rendimiento destaca aún más gracias a un excelente OBP de .405 y un OPS de .834.