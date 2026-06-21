MLB: Iván Herrera conecta enorme cuadrangular ante Kansas City Royals.

El pelotero panameño Iván Herrera despachó un enorme cuadrangular esta tarde con los Cardenales de San Luis, en el juego 3 de la serie ante Kansas City Royals en la MLB .

La tarde para el receptor fue altamente productiva, con cinco turnos al bate para conectar tres imparables (incluyendo un cuadrangular) y tres carreras anotadas.

Iván hizo sonar su madero en la parte alta de la quinta entrada. Con Nathan Church y JJ Wetherholt a bordo, castigó una recta de 96 mph con un batazo que registró 100.8 mph de velocidad de salida y alcanzó los 414 pies.

Iván Herrera extends the Cardinals lead with a 3-run blast pic.twitter.com/BnZHEQOvGD — MLB (@MLB) June 21, 2026

Números de Iván Herrera en la MLB

El panameño batea para .265 con 73 imparables, 10 cuadrangulares y 53 carreras anotadas. Su rendimiento destaca aún más gracias a un excelente OBP de .405 y un OPS de .834.