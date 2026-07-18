Mundial 2026: ¿Cómo llegan España y Argentina a la final en New York?

Repasa cómo llegan las selecciones de España y Argentina a la gran final del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de New York, New Jersey.
Mientras que la Argentina de Lionel Messi eliminó a Inglaterra, ha recibido 7 goles en sus últimos cinco encuentros.
¿Cómo llega España?
- España 0 - 0 Cabo Verde
- España 4 - 0 Arabia Saudita
- Uruguay 0 - 1 España
- España 3 - 0 Austria
- Portugal 0 - 1 España
- España 2 - 1 Bélgica
- Francia 0 - 2 España
¿Cómo llega Argentina?
- Argentina 3 - 0 Argelia
- Argentina 2 - Austria
- Jordania 1 - 3 Argentina
- Argentina 3 - 2 Cabo Verde
- Argentina 3 - 2 Egipto
- Argentina 3 - 1 Suiza
- Inglaterra 1 - 2 Argentina