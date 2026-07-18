| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de julio de 2026 - 10:09

Mundial 2026: ¿Cómo llegan España y Argentina a la final en New York?

Repasa cómo llegan las selecciones de España y Argentina a la gran final del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de New York, New Jersey.

Mundial 2026: ¿Cómo llegan España y Argentina a la final en New York?

Mundial 2026: ¿Cómo llegan España y Argentina a la final en New York?

Repasa cómo llegan las selecciones de España y Argentina a la gran final del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de New York, New Jersey.

La Selección española apenas con un gol en contra, viene de dejar atrás a uno de los grandes candidatos como los era Francia.

Mientras que la Argentina de Lionel Messi eliminó a Inglaterra, ha recibido 7 goles en sus últimos cinco encuentros.

¿Cómo llega España?

  • España 0 - 0 Cabo Verde
  • España 4 - 0 Arabia Saudita
  • Uruguay 0 - 1 España
  • España 3 - 0 Austria
  • Portugal 0 - 1 España
  • España 2 - 1 Bélgica
  • Francia 0 - 2 España

¿Cómo llega Argentina?

  • Argentina 3 - 0 Argelia
  • Argentina 2 - Austria
  • Jordania 1 - 3 Argentina
  • Argentina 3 - 2 Cabo Verde
  • Argentina 3 - 2 Egipto
  • Argentina 3 - 1 Suiza
  • Inglaterra 1 - 2 Argentina
En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Lamine Yamal y Lionel Messi se apoderan de Times Square

Mundial 2026: Argentina logra entrenar y Lionel Scaloni podría hacer cambios para la final

Mundial 2026: Todo lo que debes saber sobre del Show de Medio Tiempo de la final

Recomendadas

Últimas noticias