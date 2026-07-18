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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de julio de 2026 - 11:06

Mundial 2026: Cancelan entrenamiento de España por tormenta

El entrenamiento de la selección de España en horas de la mañana fue cancelado por tormentas eléctricas en Nueva Jersey.

Mundial 2026: Cancelan entrenamiento de España por tormenta

Mundial 2026: Cancelan entrenamiento de España por tormenta

El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial 2026 fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey.

Mundial 2026: España tuvo que entrenar en gimnasio

Los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey.

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 este domingo desde las 2:00 pm por RPC y Telemetro.

En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (+4 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización.

La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.

Un contratiempo para la selección española el día antes de la final, que no corre peligro ya que no se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina

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