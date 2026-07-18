Lo más importante que debes saber es que los artistas confirmados para el Show del Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 son, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Justin Bieber en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 18 de julio de 2026 - 11:26
Mundial 2026: Todo lo que debes saber sobre del Show de Medio Tiempo de la final
Esta nota es dedicada para los fanáticos que están esperando el Show del Medio Tiempo de la final del Mundial 2026.
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Todo lo que debes saber sobre del Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026
- Tiempo y duración: La FIFA confirmó que se utilizarán 17 minutos, 6 minutos dedicados al montaje y desmontaje de escenario y 11 minutos de presentaciones musicales.
- Este Show es una iniciativa para recaudar 100 millones de dólares para expandir el acceso a una educación de calidad y oportunidades de fútbol para niños de todo el mundo.
- Lo que se sabe hasta ahora es que Shakira y Burna Boy estarán acompañados de los niños de Uganda, Ghetto Kids para interpretar Dai Dai, el tema oficial del torneo.
- Tendrán personajes invitados de los Muppets y Sesame Sreet.
- Importante mencionar que antes de este show, se realizará la clausura oficial, con Post Malone, Jennifer Hudson, que interpretará el Himno Nacional de USA, Laura Pausini, Robbie Williamsb y el actor Tom Cruise.
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