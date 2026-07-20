Mundial 2026: "Competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta", Enzo Fernández

Enzo Fernández , mediocampista de la Selección de Argentina , destacó este lunes el esfuerzo de la Albiceleste durante el Mundial 2026 y subrayó que el equipo "siempre dio la cara" y "compitió al máximo".

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", expresó Fernández a través de su perfil de la red social Instagram.

El mediocampista, expulsado sobre el final del tiempo reglamentario durante la derrota argentina ante España por 1-0 en el duelo decisivo, no hizo referencia a la tarjeta roja y agregó: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos".

Orgulloso de la Selección que compitió en el Mundial 2026

Además, expresó su orgullo por "formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso".

"Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", añadió el futbolista del Chelsea inglés.

"Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", concluyó.

FUENTE: EFE