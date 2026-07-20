Mundial 2026: La Albiceleste regresa a Argentina después de la final contra España

Parte de los jugadores de la selección de Argentina de fútbol y miembros del cuerpo técnico regresaron este lunes a su país tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 disputada el domingo en Estados Unidos.

Sin su capitán, Lionel Messi, y otros futbolistas que decidieron permanecer en Estados Unidos o viajar hacia los países en los que residen, varios miembros de la 'Scaloneta' viajaron de regreso a su país en un vuelo que aterrizó a las 18:20 hora argentina (21.20 GMT) en el aeropuerto internacional de la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.

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¿Cómo fue la llegada de Argentina a su país después del Mundial 2026?

El avión de Aerolíneas Argentinas, con una imagen del número 10 de Messi y las tres estrellas mundialistas de Argentina estampadas en una turbina- se desplazó por la pista hasta un lugar especial de la estación aérea.

Allí se dispuso una alfombra roja al pie de la escalerilla, por donde los jugadores y el cuerpo técnico descendieron al son de la popular canción de aliento a la selección 'Muchachos', interpretada por la banda del cuerpo de Granaderos del Ejército argentino.

En el vuelo especial regresaron, entre otros, el director técnico, Lionel Scaloni, y los futbolistas Emiliano 'Dibu' Martínez, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás González, Marcos Senesi y Exequiel Palacios.

El plantel se trasladó luego hasta el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, cerca del aeropuerto, montados en un ómnibus descapotable con los colores de la albiceleste.

En una noche fría y lluviosa, centenares de personas apostadas al costado de la carretera saludaron a los jugadores a su paso con carteles, banderas y fuegos artificiales.

En la zona fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeón con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

FUENTE: EFE