Mundial 2026: Conoce a Emerse Faé, DT de la Selección de Costa de Marfil

El entrenador de la selección de Costa de Marfil Emerse Faé buscará llevar a su equipo a lo más alto en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en donde compartirán grupo con Alemania, Curazao y Ecuador.

Faé, de 42 años de edad nació en Nantes, Francia y en su momento fue un centrocampista que vio acción en el fútbol de su país natal, entre ellos Nantes y Niza.

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Con apenas 40 años cuando asumió el cargo, pasó de ser asistente técnico a conducir a Costa de Marfil hacia uno de los títulos más improbables en la historia de la Copa Africana de Naciones.

Comenzó su formación como técnico en las divisiones juveniles del club francés OGC Nice y posteriormente dirigió al equipo de reserva de Clermont Foot. También trabajó con la selección sub-23 de Costa de Marfil antes de incorporarse al cuerpo técnico de la selección absoluta en 2022.

Un histórico en el banquillo de Costa de Marfil

Durante la Copa Africana de Naciones 2023, Costa de Marfil sufrió una crisis deportiva tras caer 4-0 ante Guinea Ecuatorial en fase de grupos. La federación despidió al técnico francés Jean-Louis Gasset y nombró a Faé como entrenador interino.

Lo que siguió fue histórico:

Eliminó al vigente campeón Senegal en octavos de final.

Superó a Malí en cuartos.

Derrotó a República Democrática del Congo en semifinales.

Venció 2-1 a Nigeria en la final.

Costa de Marfil conquistó así su tercer título continental y Faé fue ratificado oficialmente como seleccionador nacional el 20 de febrero de 2024.

Faé asumió formalmente el cargo de seleccionador permanente el 20 de febrero de 2024. Desde entonces ha consolidado una base joven encabezada por futbolistas como: Franck Kessié, Amad Diallo, Simon Adingra, Ousmane Diomandé, Ibrahim Sangaré.

El equipo mantuvo un rendimiento muy sólido durante las eliminatorias mundialistas y logró clasificarse invicto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Destacada clasificación al Mundial 2026

Costa de Marfil realizó una campaña dominante en las eliminatorias africanas rumbo al Mundial de 2026. Bajo el mando de Faé, los Elefantes finalizaron como líderes de su grupo sin conocer la derrota, asegurando su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.

Con Costa de Marfil nuevamente presente en una Copa del Mundo, el siguiente desafío de Faé será trasladar el éxito continental al escenario global y confirmar que el resurgimiento de los "Elefantes".