Mundial 2026: Conoce a Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina

Lionel Scaloni , entrenador de la Selección de Argentina , buscará repetir la historia del 2022 y coronarse campeón en la Copa Mundial 2026 , que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.

Los argentinos integran el grupo J junto a Argelia, Australia y Jordania, donde se perfilan como los favoritos para terminar líderes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El técnico de 47 años nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, Argentina.

Como futbolista, inició su carrera en Newell's y Estudiantes. Luego pasó por el Deportivo de La Coruña de España, West Ham de Inglaterra, Racing de Santander de España, Mallorca de España, Lazio y Atalanta de Italia.

Con la selección nacional jugó el Mundial 2006 y la Copa Mundial Sub-20 en 1997.

Logros principales de Lionel Scaloni - Mundial 2026