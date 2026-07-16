Giannis Antetokounmpo: "Me inspira ver a Messi, espero que mi carrera sea parecida"

Giannis Antetokounmpo destacó este jueves en su presentación como jugador de los Miami Heat que Lionel Messi, a quien presenció anoche desde el estadio durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra, es un ejemplo de inspiración y deseó que su legado se asemeje al del delantero.

"Definitivamente me inspira ver a Messi, espero que en mi carrera sea capaz de hacer algo parecido", dijo el alero griego, campeón de la NBA en 2021, en un acto en el Kaseya Center de Miami.

El griego, campeón de la NBA en 2021, fue uno de los miles de espectadores que acudieron anoche al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a ver la semifinal, que concluyó con victoria argentina por 1-2.

Sobre ese partido, aseguró que el público fue testigo "de algo gigante", por tener la oportunidad de ver jugar en persona a uno de los mejores atletas de la historia.

Giannis Antetokounmpo habló de Lionel Messi

"Está ahí arriba, ya saben, con los otros grandes atletas como Michael Jordan, Novak Djokovic, Michael Phelps, Usain Bolt... al final del día, cuando ves eso, te inspiras", aseguró.

Antetokounmpo reflexionó en alto sobre una jugada específica en la que Messi acabó en el suelo tras ser trastabillado por varios rivales, y sus compañeros de equipo corrieron a ayudarle a levantarse.

"Eso tienes que ganártelo. El respeto que tiene por parte de sus compañeros de equipo se gana. Y yo me veo reflejado. Ese es el modelo a seguir. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi...", resaltó.

Antetokounmpo compartirá ciudad con Messi, estrella del Inter Miami, que levantó el año pasado la MLS Cup.

Antes de su regreso a la MLS, el delantero argentino tiene por delante la final del Mundial contra España, que se disputará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.