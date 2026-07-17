Mundial 2026: Slavko Vincic fue elegido el arbitro para la Final

A poco menos de 72 horas del duelo más importante del panorama futbolístico internacional, la FIFA confirmó a Slavko Vincic , de Eslovenia, como colegiado principal del partido entre España y Argentina que decidirá al campeón de la Copa Mundial 2026. Un arbitro que ha dirigido 512 encuentros en su trayectoria como profesional.

El colegiado europeo ha dirigido cinco encuentros de la Copa Mundial: dos en la edición de 2022 y tres en la presente edición de 2026, siendo esta final, el cuarto del torneo actual y sexto en total. En la edición de 2022 pitó el encuentro entre Argentina y Arabia Saudí , en el que el cuadro asiático se impuso por 1-2, además de pitar también el Gales 0-3 Inglaterra, ambos de la fase de grupos.

En esta edición de 2026, Slavko Vincic ha dirigido el duelo entre Brasil y Marruecos que acabó 1-1, el partido entre Jordania y Argelia en el que los africanos vencieron por 1-2 y también el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador con victoria mexicana por 2-0.

Estadísticas del arbitro de la Final del Mundial 2026

Su balance estadístico en estos cinco partidos de Copa Mundial es de 15 amarillas (tres por partido), una roja (0,2 por partido) y un penalti (0,2 por partido).

En cuanto a precedentes con ambas selecciones, a Argentina solo le ha arbitrado el mencionado debut en la Copa Mundial 2022 con derrota de la albiceleste ante Arabia Saudí, mientras que a España le ha arbitrado en cinco ocasiones con un balance de tres victorias y dos empates.

Le pitó un amistoso en 2017 ante Colombia (2-2), un partido de la fase de grupos de la Euro 2020 ante Suecia (0-0), la semifinal de la UEFA Nations League de 2023 ante Italia con victoria de España por 2-1, un encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 también ante Italia co

FUENTE: FIFA