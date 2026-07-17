El Atlético de Madrid vuelve a destacar que Julián Álvarez no será vendido

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que la respuesta del conjunto rojiblanco a las ofertas del Barcelona por Julián Álvarez “sí que es infinita”, expresó que no han aceptado 100 millones de euros ni aceptarán ni “150 ni 200” e insistió en que el equipo rojiblanco no quiere traspasarlo.

“Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta)... Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, expresó en declaraciones a los medios oficiales del club, publicadas en sus canales oficiales.

Y recordó unas “declaraciones” de Joan Laporta esta semana: “Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

El Atlético de Madrid ha manifestado insistentemente, de forma privada y pública, su intención de no vender al internacional argentino Julián Álvarez, con contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El pasado 23 de junio, ante el interés del Barcelona en su fichaje, el atacante argentino, que disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, declaró: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

El Atlético ya ha rechazado sendas propuestas del Barcelona y del Real Madrid por el delantero durante este verano.

"Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada"

"Lo cierto es que conocemos a Julián Álvarez, lo hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso, de alguna manera, es lo que a mí me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de muy buen jugador, un buen tipo y un muy buen profesional", expresó Gil Marín.

Y lo ve en el Atlético el próximo curso, más allá del enfado entre la afición que han suscitado sus declaraciones pidiendo una salida del club.

"Tanto el jugador como los aficionados lo tienen muy fácil. Todo depende del comportamiento y, por supuesto, del rendimiento del jugador, pero el aficionado del Atlético de Madrid sabe perfectamente lo que quiere. Quiere jugadores comprometidos y jugadores que ofrezcan rendimiento", valoró el consejero delegado.

"Por eso, yo creo que el sueño de cualquier aficionado del Atlético de Madrid y el mío personal es ver a Julián haciendo goles con el Atlético de Madrid y consiguiendo títulos para el Atlético de Madrid. Y yo creo que se va a dar", remarcó.

"Se está mejor dentro del Atleti que fuera"

Durante su entrevista en los medios del club, también abordó otros nombres propios el consejero delegado del club rojiblanco, como el de Antoine Griezmann, que también se fue del Atlético, volvió y es una leyenda absoluta del equipo. Ahora jugará en el Orlando City.

"Sus datos hablan por sí solos. Es el jugador de la historia del Atlético de Madrid que más goles ha marcado y se ha convertido en una leyenda con todo el merecimiento. Los atléticos hemos podido disfrutar de su magia, de su fútbol, de sus goles y, sobre todo, ha puesto encima de la mesa una evidencia; se está mejor dentro del Atlético de Madrid que fuera. Él reconoció el error. Y espero que esa evidencia sirva para otros muchos en el futuro", recalcó.

FUENTE: EFE