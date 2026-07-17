Panamá Sub-20 ya tiene sus convocados para Campeonato de CONCACAF en México

Mike Stump, entrenador de la Selección de Panamá Sub-20 , entregó su lista de convocados para el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026, que se jugará en México, del 24 de julio al 9 de agosto.

Stump eligió a un grupo de 21 jugadores que buscarán llevar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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La lista cuenta con una interesante mezcla entre jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Liga Prom y futbolistas que militan en el extranjero.

Los cinco jugadores que juegan fuera de fronteras son los volantes Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello y Ernesto Gómez, más el atacante bocatoreño Gerson Gordón.

La escuadra panameña se mantiene entrenando en su campamento de preparación en Pachuca.

Estreno de Panamá Sub-20

Panamá estará debutando en el Premundial Sub-20 el próximo domingo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, a las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, en acción del Grupo C.

Su siguiente partido será el miércoles 29 de julio frente a Jamaica y cierra las acciones de la fase de grupo el próximo 1 de agosto frente a Honduras, en dos encuentros a disputarse en la misma sede en Puebla.

Panamá buscará lograr uno de los cuatro cupos que otorga CONCACAF a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La misión para el onceno panameño será lograr su octava clasificación a un Mundial Sub-20 de la FIFA tras sus actuaciones en las ediciones de Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

FUENTE: FEPAFUT