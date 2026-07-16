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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  16 de julio de 2026 - 16:48

Mundial 2026: ¿Cuánto valen los boletos para la final España y Argentina?

La final ya está definida y España ante Argentina jugarán por el título en el Mundial 2026, repasa los detalles de boletos.

 Mundial 2026: ¿Cuánto valen los boletos para la final España vs Argentina?

 Mundial 2026: ¿Cuánto valen los boletos para la final España vs Argentina?

Todo quedo definido en el camino a la final con España y Argentina que van en busca de su estrella y los boletos para este partido automáticamente subieron de precio por ambas fanaticadas fuertes.

¿Cuánto valen los boletos para el Mundial 2026?

La final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York y tiene un costo de 7 mil dólares y 30 mil dólares y los paquetes premium parten desde los 15 mil dólares.

Las entradas inicialmente iban desde los 2 mil dólares hasta los 6 mil, sin embargo, la demanda fue muy alta y se agotaron, por lo que se elevó el precio de los restantes que superan los 100 mil dólares.

En la final también se realizará un Show de medio tiempo con artistas como BTS, Shakira y Justin Bieber.

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