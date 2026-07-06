Mundial 2026: Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal, el fin y el inicio de una nueva era.

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo se enfrentarán esta tarde en el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre España y Portugal, que se disputará en el Estadio de Dallas.

Cuando Cristiano Ronaldo debutó en un Mundial, el 11 de junio de 2006, Lamine Yamal ni siquiera había nacido; 22 años de diferencia entre el legendario goleador portugués y el impresionante extremo español, enfrentados este lunes en un choque generacional en los octavos de final en Dallas por seguir adelante en la competición más grande de todas.

Es la transición hacia una nueva era. Es el primer Mundial de Lamine Yamal. El último de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Luka Modric. No sólo futbolistas, sino figuras formidables que marcan aún la historia del fútbol, todos ellos Balones de Oro, todos ellos personajes inseparables del balón, que encaran sus últimos instantes en el torneo de los torneos: final a final, sin margen de error ya, sin más ocasiones que el ahora.

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal, el fin y el inicio de una nueva era

El partido de este lunes en Dallas ofrece una de las imágenes del Mundial. No son sólo dos generaciones tan distantes en el tiempo, sino que aventuran un cambio de paso que se producirá tarde o temprano, quizá de forma inminente ya, sea cual sea el marcador en el duelo de los octavos de final entre España y Portugal y el ‘vencedor’ entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Generación de 1985, Cristiano es eterno en Portugal. Nadie en la historia del fútbol portugués generó tanto impacto ni marcó tanto goles con la selección. Son 232 partidos y 146 tantos a lo largo de 23 años al servicio del equipo de su país. Y seis Mundiales, un récord, que lo hacen único porque nadie más que él marcó gol en tantas fases finales. En cada una de las seis. De Alemania 2006 a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Nunca lo ganó Cristiano. En ello está. Es su última oportunidad. Fue semifinalista en 2006, cuando terminó en la cuarta posición; se quedó en octavos en Sudáfrica 2010, eliminado por la mínima por España, su adversario ahora; no pasó de la fase de grupos en Brasil 2014; llegó hasta octavos en Rusia 2018, con la derrota ante Uruguay por 2-1; y finalizó su recorrido en Catar 2022 con el revés 1-0 ante Marruecos, con él como suplente para Fernando Santos.

Siempre en el foco, expuesto a la crítica en cada uno de sus últimos grandes torneos, aquel camino al vestuario en el Mundial de Catar 2022, entre el llanto, retransmitido en directo a nivel mundial, repetido una y otra vez en diferido los días posteriores, pareció su último instante en el torneo. No lo fue. Tres años y medio después, CR7 sigue vigente, contra el paso del tiempo. Es el goleador más veterano de la historia en una eliminatoria mundialista.

Ya son 26 partidos y once tantos en su carrera en los Mundiales, iniciada el 11 de junio de 2006 ante Angola con el brasileño Luiz Felipe Scolari al mando de Portugal. Una victoria por 0-1. Tenía 21 años. Ahora 41. Cuatro de esos partidos y tres de esos tantos (dos en el 5-0 a Uzbekistán y uno en el 2-1 de dieciseisavos contra Croacia) corresponden a la actual edición. Es una demostración.

A la vez, generación de 2007, Lamine Yamal da sus primeros pasos por el Mundial. A sus 18 años, camino de los 19 (los cumplirá el próximo 13 de julio), tres menos que Cristiano en su estreno, más joven como goleador en este torneo no sólo que el astro portugués, sino también que Lionel Messi, es el momento del extremo español, superada la lesión muscular, ultimado su rodaje y a pleno rendimiento ya en el 3-0 con el que España sobrepasó a Austria.

El extremo del Barcelona, cuyo valor de mercado no lo supera nadie en el Mundial 2026 (200 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, que cifra el mismo valor para el noruego Erling Haaland, con el francés Kylian Mbappé con 180), es pura ambición y liderazgo. Un portento de juventud, asombroso regate e imparable desborde, que ya ha hecho su presentación en el Mundial, pero que quiere más, tanto como lo necesita España ante Portugal y más allá, si quiere ser campeona mundial.

Hasta ahora, el campeón de la Eurocopa 2024, mejor joven de aquel torneo y candidato a Balón de Oro, ha marcado un gol en el Mundial, el 1-0 ante Arabia Saudí (España goleó después 4-0) en la segunda jornada, tras su breve reaparición en la primera en el 0-0 contra Cabo Verde. Ha jugado 247 minutos, con 14 remates, seis de ellos entre los tres palos de la portería contraria y una efectividad del siete por ciento, pese a su interminable insistencia. Inconformista y líder en España.

Cristiano Ronaldo ha disputado 385 minutos en este Mundial, con tres goles, 15 remates, siete entre los tres palos y una efectividad del 20 por ciento, antes de reencontrarse con España y Lamine Yamal.

Ya se han enfrentado una vez, en la final de la Liga de Naciones, el 8 de junio de 2025. Marcó Cristiano un gol y ganó Portugal en los penaltis, tras el 2-2 al final de la prórroga. En un marco incomparable, se miden de nuevo: Lamine Yamal desafía la leyenda del astro portugués.

FUENTE: EFE