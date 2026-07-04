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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  4 de julio de 2026 - 10:03

Selección de México vs Inglaterra: Fecha, hora y donde ver Octavos de Final del Mundial 2026

La selección de México e Inglaterra se enfrentan en duelo de los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026.

Selección de México vs Inglaterra: Fecha

Selección de México vs Inglaterra: Fecha, hora y donde ver Octavos de Final del Mundial 2026

La selección de México enfrentará un gran reto en los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, un choque ante una campeona del mundo, Inglaterra.

Los anfitriones buscarán dar un gran golpe sobre la mesa, ante un grande europeo, en busca de conseguir el que podría ser un histórico boleto a los Cuartos de Final.

Por su parte, Inglaterra llega después de una remontada, en un partido que se complicaron, pero terminaron resolviendo ante RD Congo, con su goleador Harry Kane amputándose un doblete.

Fecha, hora y donde ver a la selección de México vs Inglaterra

Fecha: Domingo 5 de julio.

Hora: 7:00 P.M. hora de la ciudad de Panamá.

Dónde ver en vivo: Sintoniza en vivo por RPC.

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