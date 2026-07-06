MLB: Leonardo Jiménez se fue "para la calle" con los Marlins

Los Marlins de Miami completaron la barrida ante los Athletics, tras superarlos por pizarra de 9-8 con un cuadrangular incluido del panameño Leonardo Jiménez , en la jornada dominical de las Grandes Ligas ( MLB ).

El cutarrazo del santeño en el Raley Field y con Esteury Ruiz en circulación, llegó en la alta del tercer episodio ante un cambio de velocidad de 86.6 mph del lanzador zurdo Gage Jump.

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La pelota viajó 405 pies y tuvo un velocidad de salida de 102.2 mph por todo el jardín izquierdo.

Jiménez terminó bateando de 4-1 con 1 carrera anotada, 2 producidas y 1 base por bolas.

Números de Leonardo Jiménez en la temporada 2026 de la MLB

El infielder de 25 años tiene un promedio ofensivo de .202 con 1 cuadrangular, 6 empujadas, 10 anotadas, 4 dobles, 9 bases por bolas, 25 ponches y 1 base robada.