MLB MLB -  6 de julio de 2026 - 08:43

MLB: Leonardo Jiménez se fue "para la calle" con los Marlins

El panameño Leonardo Jiménez conectó su primer cuadrangular con el uniforme de los Miami Marlins de la MLB.

MLB: Leonardo Jiménez se fue para la calle con los Marlins

MLB: Leonardo Jiménez se fue "para la calle" con los Marlins

FOTO: MARLINS

Los Marlins de Miami completaron la barrida ante los Athletics, tras superarlos por pizarra de 9-8 con un cuadrangular incluido del panameño Leonardo Jiménez, en la jornada dominical de las Grandes Ligas (MLB).

El cutarrazo del santeño en el Raley Field y con Esteury Ruiz en circulación, llegó en la alta del tercer episodio ante un cambio de velocidad de 86.6 mph del lanzador zurdo Gage Jump.

La pelota viajó 405 pies y tuvo un velocidad de salida de 102.2 mph por todo el jardín izquierdo.

Jiménez terminó bateando de 4-1 con 1 carrera anotada, 2 producidas y 1 base por bolas.

Números de Leonardo Jiménez en la temporada 2026 de la MLB

El infielder de 25 años tiene un promedio ofensivo de .202 con 1 cuadrangular, 6 empujadas, 10 anotadas, 4 dobles, 9 bases por bolas, 25 ponches y 1 base robada.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: José Caballero produce con el bate y alcanza las 20 bases robadas

MLB: Miguel Amaya con gran producción ofensiva en paliza de Cubs

MLB: "Tenemos que ajustarnos", Aaron Judge

Recomendadas

Últimas noticias