Mundial 2026: ¿Cuál es la situación actual de la Selección de Panamá?

Ya se jugó la primear vuelta de la fase de grupos del Mundial 2026 y la Selección de Panamá ya tiene un panorama de cara a sus aspiraciones de una próxima ronda.

Tras su victoria por 2-4 ante Croacia, los británicos pasarán como ganadores del Grupo L y se enfrentarán a un tercero salido de los grupos E, H, I, J o K en un partido de dieciseisavos de final que se jugará en Atlanta el 1 de julio si:

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Vencen a Ghana y Panamá no gana a Croacia.

Ghana

Tras el drama del último minuto que llevó la victoria después del drama de su éxito en el último suspiro contra Panamá, las Estrellas Negras pueden asegurarse el primer puesto en el Grupo L si:

Vencen a Inglaterra y Croacia no gana a Panamá.

Croacia

Los finalistas de 2018 y semifinalistas en 2022 sufrirán una eliminación rápida si:

Pierden contra Panamá y Ghana no pierde contra Inglaterra.

Panamá

El representante de la Concacaf quedará eliminado si:

Pierden contra Croacia e Inglaterra no pierde contra Ghana.

Hay que recordar que también existe la posibilidad de lograr uno de los mejores terceros, pero esa opción también depende del desarrollo de los demás grupos.