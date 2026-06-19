Mundial 2026: XI de Brasil para choque ante Haití

Brasil llega a la segunda jornada con la presión de haber empatado en el debut ante Marruecos, por lo que están obligados a sumar los tres puntos ante Haití en el Estadio Filadelfia. Además, sabiendo que Escocia solo ganó por un gol, sería importante para ellos ganar de más ventaja para situarse en el primer lugar de la tabla, siempre que los escoceses no superen a Marruecos. Por su parte, Haití intentará dar la campanada y lograr la primera victoria de su historia en la Copa Mundial.