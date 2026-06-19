Alemania vs Costa de Marfil: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026. FOTO: EFE/EPA/SAM WASSON

Luego de propinarle una estrepitosa goleada a Curazao, la selección de Alemania se medirá ante Costa de Marfil en Toronto, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann buscarán obtener una victoria ante el segundo del grupo E, para asegurar su presencia en la siguiente ronda de dieciseisavos de final.

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