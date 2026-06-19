Luego de propinarle una estrepitosa goleada a Curazao, la selección de Alemania se medirá ante Costa de Marfil en Toronto, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.
Por su parte, "Los Elefantes" se presentan a este encuentro luego de disputar una verdadera batalla ante el seleccionado ecuatoriano la jornada pasada. En ese partido, la anotación llegó en las postrimerías del juego, cuando el central Wilfred Singo hizo una gran carrera por la banda derecha para luego enviar un pase preciso a Amad Diallo, quien logró sentenciar el cotejo.
Alemania vs Costa de Marfil: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026
- Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Toronto
- Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC