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Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de junio de 2026 - 17:23

Alemania vs Costa de Marfil: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026

La selección de Alemania tendrá su próximo duelo ante Costa de Marfil en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Alemania vs Costa de Marfil: Fecha

Alemania vs Costa de Marfil: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026.

FOTO: EFE/EPA/SAM WASSON

Luego de propinarle una estrepitosa goleada a Curazao, la selección de Alemania se medirá ante Costa de Marfil en Toronto, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann buscarán obtener una victoria ante el segundo del grupo E, para asegurar su presencia en la siguiente ronda de dieciseisavos de final.

Por su parte, "Los Elefantes" se presentan a este encuentro luego de disputar una verdadera batalla ante el seleccionado ecuatoriano la jornada pasada. En ese partido, la anotación llegó en las postrimerías del juego, cuando el central Wilfred Singo hizo una gran carrera por la banda derecha para luego enviar un pase preciso a Amad Diallo, quien logró sentenciar el cotejo.

Alemania vs Costa de Marfil: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026

  • Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Toronto
  • Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC

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