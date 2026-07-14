Mundial 2026: ¿En qué estadio se disputará la final?

El Mundial 2026 tendrá su desenlace en uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos. El Estadio Nueva York Nueva Jersey, será la sede de la gran final del certamen el próximo 19 de julio de 2026.

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan, este moderno estadio fue inaugurado en 2010 y cuenta con una capacidad para 82,500 espectadores , lo que lo convierte en uno de los escenarios deportivos más grandes del país.

Partidos que ha albergado en el Mundial 2026

Además de albergar el partido por el título, el estadio albergó 7 encuentros durante la Copa del Mundo: cinco correspondientes a la fase de grupos (Brasil 1-1 Marruecos; Francia 3-1 Senegal; Noruega 3-2 Senegal; Ecuador 2-1 Alemania; Panamá 0-2 Inglaterra), uno de dieciseisavos de final (Francia 3-0 Suecia), otro de octavos de final (Brasil 1-2 Noruega).

El recinto es la casa de los New York Giants y los New York Jets, franquicias de la NFL que comparten sus instalaciones desde su inauguración. Su infraestructura de primer nivel, con modernas pantallas de alta definición, áreas premium, suites de lujo y un terreno de juego adaptable a distintas disciplinas, lo han convertido en una referencia para la organización de grandes eventos internacionales.

A lo largo de su historia, el estadio ha sido sede de acontecimientos de talla mundial, entre ellos el Super Bowl XLVIII, la final de la Copa América Centenario 2016, varias ediciones de WrestleMania y numerosos partidos de fútbol internacional, además de conciertos de artistas como Taylor Swift, U2, Bruce Springsteen y The Rolling Stones.