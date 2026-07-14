Joseph Pacheco deja el Plaza Amador y ficha por un club de Eslovaquia

Joseph Pacheco es otra cara nueva de la plantilla. El FC DAC 1904 ha llegado a un acuerdo con el CD Plaza Amador , club de la primera división panameña, para el traspaso del lateral izquierdo de 18 años, quien, tras superar con éxito los exámenes médicos, firmó un contrato a largo plazo de cuatro años.

La temporada pasada se incorporó al primer equipo de Plaza Amador y contribuyó a que el equipo ganara el campeonato. Jugó en 10 de los 16 partidos de la temporada regular y en los tres de los playoffs. Durante esa temporada, aprendió mucho de su gran modelo a seguir y compañero de equipo, Eric Davis.

Palabras de Eric Davis sobre Joseph Pacheco

Joseph Pacheco vestirá la camiseta número 15 con club. Llegó a Dunajská Streda acompañado por su agente, y en este viaje lo acompañó Eric Davis, una leyenda y seguidor de toda la vida del DAC. Davis, quien disputó casi 200 partidos oficiales con la camiseta del DAC, dijo sobre el joven compatriota: "Estoy muy orgulloso de que Joseph haya tenido la oportunidad de venir al DAC. Este club siempre tendrá un lugar en mi corazón, porque aquí viví los años más hermosos del fútbol y algunos de los momentos más bellos de mi vida. Creo que Joseph tiene todo lo necesario para ser incluso mejor jugador que yo. Sin embargo, todavía es muy joven, así que no hay necesidad de presionarlo innecesariamente. Necesita tiempo para adaptarse, al igual que yo lo necesité al llegar a un país y una cultura completamente diferentes. Estoy convencido de que si es paciente y sigue trabajando duro, se convertirá en una pieza clave del equipo y ayudará al DAC a ganar títulos".

FUENTE: FC DAC