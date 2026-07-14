| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 16:55

Mundial 2026: "Es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa", Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, valoró que llegar a la final del Mundial 2026 “es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa”.

Mundial 2026: Es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa
Mundial 2026: "Es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa", Mikel OyarzabalFOTO / EFE

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, valoró este martes que llegar a la final del Mundial 2026 “es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa”, tras ganar por 0-2 a Francia en la semifinal jugada en Dallas.

“Es una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves un Mundial o viajar con toda tu familia a ver un Mundial hace muchos años no te hubieras imaginado estar donde está hoy. Una alegría inmensa”, declaró a ‘TVE’ al término del encuentro.

“Nosotros, a lo nuestro. Ahora mismo, disfrutar de este momento, que para muchos de los que estamos aquí es un sueño vivir todo esto, disfrutarlo con toda la familia y todos los amigos y descansar al máximo, porque tenemos un único objetivo en mente. Ya sólo queda uno”, explicó.

Oyarzabal está “bien” para la final. “Golpes y cansancio del momento, pero feliz, orgulloso de todos, del grupo, de la unión, porque al final esto se trata de los 26, de lo que hay dentro. Tenemos un ambiente excepciona, una vida maravillosa y fácil y eso luego te lo hace más fácil todo”, dijo.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: "Hemos callado muchas bocas", Pau Cubarsí

Mundial 2026: "Era llevar el equipo y el partido a nuestro terreno", Rodri

Mundial 2026: "Es un orgullo ser español", Luis de la Fuente

Recomendadas

Últimas noticias