Mundial 2026: "Es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa", Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, valoró este martes que llegar a la final del Mundial 2026 “es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa”, tras ganar por 0-2 a Francia en la semifinal jugada en Dallas.

“Es una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves un Mundial o viajar con toda tu familia a ver un Mundial hace muchos años no te hubieras imaginado estar donde está hoy. Una alegría inmensa”, declaró a ‘TVE’ al término del encuentro.

“Nosotros, a lo nuestro. Ahora mismo, disfrutar de este momento, que para muchos de los que estamos aquí es un sueño vivir todo esto, disfrutarlo con toda la familia y todos los amigos y descansar al máximo, porque tenemos un único objetivo en mente. Ya sólo queda uno”, explicó.

Oyarzabal está “bien” para la final. “Golpes y cansancio del momento, pero feliz, orgulloso de todos, del grupo, de la unión, porque al final esto se trata de los 26, de lo que hay dentro. Tenemos un ambiente excepciona, una vida maravillosa y fácil y eso luego te lo hace más fácil todo”, dijo.

FUENTE: EFE