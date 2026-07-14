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FÚTBOL Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 16:54

Mundial 2026: "Es un orgullo ser español", Luis de la Fuente

El DT de la selección de España Luis de la Fuente habló luego del triunfo en semifinales de la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Es un orgullo ser español

Mundial 2026: "Es un orgullo ser español", Luis de la Fuente

FOTO: SEFutbol

Luis de la Fuente, DT de la selección de España, afirmó este martes que “es un orgullo ser español”, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 después de imponerse por 0-2 a Francia, y remarcó que su conjunto es “el mejor equipo del mundo”.

Un orgullo en el Mundial 2026

“Agradecimiento por las muestras de afecto y ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser español”, expuso en declaraciones a ‘TVE’, en las que destacó el “vínculo de todo un país” y expresó: “Juntos se consiguen cosas muy importantes”.

“Es difícil describir ahora lo que uno siente. Entiendo que tiene que ser algo parecido a la felicidad. Orgullo que reitero de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcional como este. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo”, señaló.

“Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo, es sólo para los elegidos. Uno tiene que sumar todo esto a allá cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea y esta idea, que hemos sido fieles a ella, nos ha traído hasta aquí”, añadió.

“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, porque su compromiso, su generosidad, su talento es maravilloso. Verles jugar hoy ha sido un espectáculo. Orgulloso y feliz”, subrayó. EFE

FUENTE: EFE

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