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FUTBOL Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 08:33

Mundial 2026: Confirman arbitraje para semifinal entre Inglaterra y Argentina

El estadounidense Ismail Elfath dirigirá la semifinal entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Confirman el arbitraje para semifinal entre Inglaterra y Argentina

Mundial 2026: Confirman el arbitraje para semifinal entre Inglaterra y Argentina

La FIFA confirmó la designación arbitral para la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, encuentro que se disputará este 15 de julio en el Atlanta Stadium.

El encargado de impartir justicia será el estadounidense Ismail Elfath, uno de los árbitros con mayor experiencia en competiciones internacionales y habituales designaciones en torneos organizados por la FIFA.

Equipo arbitral de Inglaterra vs Argentina - Mundial 2026

  • Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

  • Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

  • Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

  • Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

  • Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

INGLATERRA VS ARGENTINA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 15 de julio de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Atlanta
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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