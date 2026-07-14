Mundial 2026: Confirman arbitraje para semifinal entre Inglaterra y Argentina

La FIFA confirmó la designación arbitral para la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, encuentro que se disputará este 15 de julio en el Atlanta Stadium.
Equipo arbitral de Inglaterra vs Argentina - Mundial 2026
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Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)
Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)
INGLATERRA VS ARGENTINA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL MUNDIAL 2026
- Fecha: Miércoles, 15 de julio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Atlanta
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes