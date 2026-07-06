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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 17:24

Mundial 2026: "Es el fin de un ciclo", Roberto Martínez

El entrenador español Roberto Martínez se despidió del combinado luso, tras caer (0-1) ante España en los octavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Es el fin de un ciclo

Mundial 2026: "Es el fin de un ciclo", Roberto Martínez.

FOTO: EFE

El español Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal en el Mundial 2026, se despidió al frente del combinado luso, porque su contrato concluyó y considera que ha acabado un ciclo.

Declaraciones de Roberto Martínez tras caer en octavos de final del Mundial 2026

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó.

"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", añadió.

"Terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en larguero...y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto", señaló al tiempo que admitió que la lesión de Nuno Mendes condicionó el juego ofensivo de su equipo, por todo lo que genera en ataque y consideró a Cristiano Ronaldo, "un capitán ejemplar".

"Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir", aseveró.

FUENTE: EFE

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