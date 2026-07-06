Mundial 2026: Folarin Balogun titular para Estados Unidos ante Bélgica

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, sale como titular en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, después de que el Comité Disciplinario de la FIFA haya dejado en suspenso su sanción de un partido por la expulsión con tarjeta roja en dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina.
Alineación de Estados Unidos
Matt Freese, Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
Alineación de Bélgica
Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere.