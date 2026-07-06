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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  6 de julio de 2026 - 17:49

Mundial 2026: Folarin Balogun titular para Estados Unidos ante Bélgica

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, sale como titular en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica,

Mundial 2026: Folarin Balogun titular para Estados Unidos ante Bélgica

Mundial 2026: Folarin Balogun titular para Estados Unidos ante Bélgica

FOTO / EFE

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, sale como titular en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, después de que el Comité Disciplinario de la FIFA haya dejado en suspenso su sanción de un partido por la expulsión con tarjeta roja en dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina.

Mauricio Pochettino, su seleccionador, lo ha incluido en la alineación inicial, después de toda la polémica generada por la decisión de la FIFA y de que la Federación Belga de Fútbol haya advertido a su homóloga estadounidense que impugnará la elegibilidad del jugador si disputa algún minuto.

Alineación de Estados Unidos

Matt Freese, Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Alineación de Bélgica

Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere.

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