La Federación de Bélgica impugnará la participación de Balogun tras no recibir explicación de FIFA.

La Federación de Bélgica no ha recibido "ninguna decisión o explicación" por parte de la FIFA por el indulto al delantero estadounidense Folarin Balogun y ha decidido en consecuencia impugnar la participación del jugador en el partido de octavos de final del Mundial previsto para hoy, lunes.

"Por el momento, la RBFA no ha recibido aún ninguna decisión o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto. Por tanto no tiene otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", explica el organismo en un comunicado.

La Federación belga desmiente que iniciara un recurso y señala que, tras conocer la decisión del Comité Disciplinario, envió una carta a la FIFA para reclamar una "copia" de la misma y una explicación del proceso que se había seguido para levantar la suspensión al delantero, sancionado con una tarjeta roja en el partido anterior. EFE

"En su única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA diciendo que consideraba que su correspondencia constituía una apelación, que se había asignado un juez y que la RBFA sólo tenía unas pocas horas para completar la apelación", explica la Federación belga.

FUENTE: EFE