FIFA admite llamada de Trump por la roja de Balogun y defiende decisión "independiente".

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino, admitió este lunes la llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la sanción de Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos que fue expulsado ante Bosnia Herzegovina, posteriormente indultado y que podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica.

"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE. UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", aseguró Infantino en un comunicado, y agregó que se trata de una decisión "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.

Folarin Bolagun, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres tantos, fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia Herzegovina tras la intervención del VAR por cometer una falta violenta en la que golpeó con los tacos en la pierna de un jugador bosnio.

"Durante nuestra conversación, le expliqué que existía un proceso legal en curso en el que participaban las comisiones judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido a su debido tiempo por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé", argumentó Infantino sobre la llamada de Trump.

Infantino agregó que es "irrelevante" que a la FIFA les gusten o no las decisiones de la Comisión Disciplinaria independiente de la FIFA, que alegó que opera "de forma autónoma".

"Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y a veces no lo estoy. Lo que siempre hago, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de las comisiones que las toman", defendió el presidente de la FIFA.

"El respeto por las instituciones independientes y el Estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento", sostuvo Infantino.

Donald Trump pidió la revisión porque "no era falta"

Poco antes del comunicado de la FIFA, Donald Trump confirmó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que solicitó una revisión a la FIFA y que llamó a Infantino por la sanción que pesaba sobre Balogun, que le impedía jugar el partido contra Bélgica, y consideró que se realizó fuera de los protocolos del VAR.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera ni siquiera infracción, pensé que eran dos grandes atletas corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", dijo Trump.

La decisión de la FIFA de retirar el partido de sanción a Balogun permitirá al delantero del Mónaco jugar el partido de octavos hoy (00.00 GMT del martes) en Seattle ante Bélgica, cuya federación (RFBA) ha dicho que tomará todas las medidas necesarias para revertir la retirada de la sanción.

La RFBA ha enviado un correo a la FIFA que se interpreta como una solicitud de apelación, mientras que la UEFA ha asegurado en un comunicado que se ha cruzado "una línea roja" con la decisión que compromete el trato justo e igualitario a todos los equipos en la competición.

FUENTE: EFE