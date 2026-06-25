Mundial 2026: Guillermo Ochoa valora el gesto de Aguirre al permitirle cerrar su ciclo

Guillermo Ochoa , veterano guardameta de México, agradeció a su seleccionador, Javier Aguirre , por permitirle despedirse del equipo con unos minutos en el triunfo de 3-0 sobre República Checa en el Mundial 2026 , disputado el miércoles en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

"Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros y por supuesto con el entrenador por dejarme vivir este último momento", dijo el seis veces mundialista.

Ochoa, quien ayudó a la selección mexicana a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entró al partido ante los checos en el minuto 78 bajó una sonora ovación que duró varios minutos.

El guardameta, que asistió a los Mundiales de 2006 y 2010, sin tener participación, fue titular en las justas de 2014, en el que una gran actuación ante Brasil lo encumbró, 2018 y 2022; por lo que en este certamen acumuló su sexta participación.

"Me pasan muchos años por la cabeza, mi primer partido aquí, en esta portería. Levantar trofeos en esta cancha con el América, muchos momentos con la selección de eliminatoria, de Mundiales, el cariño de la gente", expresó.

La felicidad de los compañeros de Ochoa - Mundial 2026

El guardameta, quien recibió la cinta de capitán de Edson Álvarez fue levantado por sus compañeros al final del partido entre los aplausos de los aficionados.

"Gracias a mi familia pude llegar a este sprint final, fueron muchos momentos de perseverancia y sacrificio y sin su aliento no habría sido posible, porque hubo muchos momentos de soledad. Lo comparto con ellos y todo porque me voy con la cabeza en alto", apuntó.

Al final del partido, el sitio oficial de la FIFA en 'X' publicó una fotografía de Guillermo Ochoa como reconocimiento.

"Me voy vacío por haber entregado todo a la selección", concluyó el guardameta, quien hace unos días ya había anunciado que una vez terminada la Copa del Mundo se retirará del fútbol.

FUENTE: EFE