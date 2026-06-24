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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  24 de junio de 2026 - 12:41

Mundial 2026: Luka Modric elogió a la Selección de Panamá

Croacia liderada por Luka Modric viene de vencer a Panamá en la fecha 2 del Mundial 2026 donde cumplió su partido 200 a nivel de selección.

Mundial 2026: Luka Modric elogió a la Selección de Panamá

Mundial 2026: Luka Modric elogió a la Selección de Panamá

FOTO / EFE

Luka Modric entró en un club exclusivo que, en el mundo del fútbol masculino, solo incluye a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el kuwaití Bader Al-Mutawa, y se convirtió en el cuarto futbolista que alcanza los 200 partidos internacionales en el partido que Croacia superó a la Selección de Panamá en la fecha 2 del Mundial 2026.

Modric, Balón de Oro en 2018, finalista del Mundial de Rusia 2018 y tercero en el Mundial de Catar 2022, el centrocampista ha sostenido durante casi dos décadas el juego y la identidad competitiva de su equipo.

Tras el partido, el croata dijo sobre Panamá: "Son un gran equipo de verdad, han hecho un gran partido".

Los dirigidos por Zlatko Dalic se verán las caras contra Ghana que suma cuatro puntos, uno más que los croatas.

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