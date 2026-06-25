Mundial 2026: Conoce los cruces de dieciseisavos de final

La fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA entra en su recta final y ya se van conociendo las llaves que tendremos en los dieciseisavos de final con las 32 selecciones que aseguren su boleto.

La gran sorpresa en esta fase será la presencia de Sudáfrica, que llegaron a la última jornada del Grupo A en la cuarta posición, pero derrotaron por 1-0 a República de Corea y le pusieron su firma a una de las grandes sorpresas de la primera fase de la Copa Mundial, al clasificarse por primera vez en su historia a una etapa eliminatoria del certamen más importante a nivel selecciones.