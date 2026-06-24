MLB MLB -  24 de junio de 2026 - 19:52

MLB: Nacionales de Washington adquieren al relevista Justin Lawrence

El relevista panameño Justin Lawrence pasa de los Mellizos a los Nacionales en la segunda mitad de la temporada 2026 de la MLB.

MLB: Nacionales de Washington adquieren al relevista Justin Lawrence

MLB: Nacionales de Washington adquieren al relevista Justin Lawrence

Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Los Nacionales de Washington de la MLB anunciaron la incorporación del lanzador derecho Justin Lawrence, luego de reclamarlo de la lista de waivers de los Minnesota Twins, en un movimiento destinado a reforzar su cuerpo de relevistas para el resto de la temporada.

El panameño, de 31 años, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas y llegará a este equipo después de jugar en equipos como Rockies de Colorado, Piratas de Pittsburgh y Mellizos de Minnesota.

Números de Justin Lawrence en la temporada 2026 de la MLB

Después de tener un 2025 destacado con récord de 1-0 en 17 juegos, 17.2 episodios lanzados, efectividad de 0.51, 9 imparables permitidos, 1 carrera, 8 bases por bolas y 23 ponches, la campaña 2026 no ha sido la mejor, teniendo marca de 0-3 en 28.0 capítulos, 8.04 de efectividad, 32 imparables permitidos, 32 carreras (25 limpias), 8 cuadrangulares, 21 pasaportes y 37 ponches.

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