MLB: Nacionales de Washington adquieren al relevista Justin Lawrence

Los Nacionales de Washington de la MLB anunciaron la incorporación del lanzador derecho Justin Lawrence, luego de reclamarlo de la lista de waivers de los Minnesota Twins, en un movimiento destinado a reforzar su cuerpo de relevistas para el resto de la temporada.
Números de Justin Lawrence en la temporada 2026 de la MLB
Después de tener un 2025 destacado con récord de 1-0 en 17 juegos, 17.2 episodios lanzados, efectividad de 0.51, 9 imparables permitidos, 1 carrera, 8 bases por bolas y 23 ponches, la campaña 2026 no ha sido la mejor, teniendo marca de 0-3 en 28.0 capítulos, 8.04 de efectividad, 32 imparables permitidos, 32 carreras (25 limpias), 8 cuadrangulares, 21 pasaportes y 37 ponches.