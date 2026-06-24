MLB: Nacionales de Washington adquieren al relevista Justin Lawrence Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Los Nacionales de Washington de la MLB anunciaron la incorporación del lanzador derecho Justin Lawrence, luego de reclamarlo de la lista de waivers de los Minnesota Twins, en un movimiento destinado a reforzar su cuerpo de relevistas para el resto de la temporada.

El panameño, de 31 años, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas y llegará a este equipo después de jugar en equipos como Rockies de Colorado, Piratas de Pittsburgh y Mellizos de Minnesota.

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