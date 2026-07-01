Mundial 2026: Inglaterra remontó duelo ante la sorpresiva RD Congo y se citará con México en 8vos

La selección de Inglaterra logró remontar 2-1 duelo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA ante RD Congo, en emocionante duelo en el Estadio de Atlanta, para hacerse con el boleto a Octavos de Final.

El sorpresivo equipo africano se puso en ventaja temprano, con anotación de Brian Cipenga, con remate de pierna derecha al primer palo del arco de Jordan Pickford.

Los ingleses respondieron con reiteradas jugadas de peligro, puntualmente de Jude Bellingham y Harry Kane, pero el arquero Lionel Mpasi se vistió de héroe en cada llegada, para evitar la caída de su arco.

RD Congo cerró el primer tiempo con ventaja, gracias a su arquero y sólida zaga defensiva, que se lucieron con el pasar de los minutos, hasta llegar al descanso.

Remontada inglesa en el Mundial 2026

Así como terminó el primer tiempo, arrancó el segundo, con RD Congo sorprendiendo en los primeros minutos con una llegada y con Mpasi respondiendo del otro lado, ante la ofensiva de los europeos, que seguían sumando números en el ataque.

El ingreso de Anthony Gordon en lugar de Marcus Rashford terminó siendo clave, ya que sobre el 75' asistió al delantero Harry Kane, que con su golpe de cabeza puso el 1-1.

Luego el propio Harry Kane puso el definitivo 2-1 a pase nuevamente del extremo Anthony Gordon, que toc+o con tranquilidad el balón al área, para que el "9" impactara con potencia y mandarla al fondo.

Ahora, Inglaterra se medirá ante México en duelo en el Estadio Azteca.