Mundial 2026: México deja en el camino a Ecuador y clasifica a Octavos de Final

La selección de México superó por marcador de 2-0 a Ecuador en la ronda de 32 equipos en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en una gran actuación de los anfitriones en el Estadio Azteca para hacerse con el boleto a los Octavos de Final.

"El Tri" arrancó con buen ritmo el partido, con ataques desde el pitazo inicial del duelo en la Ciudad de México, ante la poca respuesta del equipo sudamericano, que parecía sorprendido.

Al minuto 22' del partido, el delantero Julián Quiñones apareció con un potente disparo de pierna derecha para abrir el marcador, esto después de reiteradas jugadas en ofensiva de los mexicanos, entre ellas un golpe de cabeza de Raúl Jiménez.

No pasó mucho para que la selección de México aumentara la ventaja, cuando al 31' Raúl Jiménez llegó al área para rematar con su pierna derecha y ponerla en el fondo, para la alegría en el Azteca.

Segundo tiempo de sólida defensa en duelo del Mundial 2026

Ecuador sumó números en ofensiva y buscó generar peligro mayormente con Angulo y Kevin Rodríguez, que llegaban de izquierda y en el centro del ataque, pero sin poder marcar el descuento.

La defensa de los de la CONCACAF se mostró sólida nuevamente, evitando la caída de su arco para así sellar su clasificación a los Octavos de Final de la cita mundialista, una que continuarán jugando en su casa.

Ahora, México se enfrentará ante el ganador del duelo entre Inglaterra y RD Congo.